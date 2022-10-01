百貨下半年的優惠活動陸續開跑，Global Mall就搶先宣布「17周年慶 一起趣旅遊」首波將於6日至19日開跑，不僅推出了史上最高的線上下達30%雙回饋，更是10年來首次抽車子來炒熱買氣，更為了迎來解封旅遊潮，推出了17萬元旅遊禮券等抽獎活動。

Global Mall新北中和店的佳麗寶DEWS EX立體膠原活膚露、活膚乳，原價1萬4635元，優惠價7245元。（Global Mall提供）

Global Mall首波周年慶就首於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店推出，使用GMpay綁定聯名卡，單筆滿3000最高送600元實體電子商品禮券及300元Online抵用券，合計高達900元的優惠，6日到9日更首加碼祭高門檻滿額贈，於指定家電、健康器材專門店單筆消費滿萬元最高送1800元電子商品禮券，另四大車站店也祭出會員使用GMpay綁定聯名卡，單筆滿2000最高送400元實體電子商品禮券及200元Online抵用券等優惠以外，更首度於31日前祭會員扣iMall點數30點，即有機會獨得17萬元環球禮券、iPhone14等旅遊、環保好禮，同時還可再抽特斯拉Tesla Model 3，獎品總價值超過600萬元。

Global Mall板橋車站店有「POKE GO波奇走走」全新登場，以球狀透明碗盛裝夏威夷生魚飯，造型超級吸睛。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站引進「一号基地」，推出融合系日式創意料理，31日前兩人同行即可玩幸運優惠轉盤1次，最高可享全單8折優惠。（Global Mall提供）

另外為了迎接周年慶，Global Mall於9月底至10月就一連推出了近15個新櫃接力登場，包括改裝幅度最高的Global Mall板橋車站，繼9月底主打新鮮自由配的夏威夷生魚飯「POKE GO波奇走走」新北首店、「Life8」接續開幕，緊接10月4、6日還有創意日式料理居酒屋、首度進軍百貨的「一号基地」、日本最大二手店「2ndSTREET」同時盛大登場，當中「一号基地」也推出歡慶開幕優惠，4日至31日幕間，兩人同行即可玩幸運優惠轉盤1次，最高可享全單8折優惠，6日至19日推胡麻豆腐沙拉限時優惠5折，6日至31日則推每桌消費滿1717元，享培根角椒串17元限量優惠價，20日至31日則推點廣島炸牡蠣佐塔塔醬送揚出豆腐買一送一等限量優惠。

Global Mall新北中和店推出史萊姆輕食館「PILALA皮拉拉」開幕，親子體驗史萊姆課程，約1小時990元起，31日前憑環球ikids卡購買任一史萊姆課程現折100元。（Global Mall提供）

而Global Mall新北中和店3樓親子區繼親子烘焙、創意手作、天然生活多家品牌進駐後，再添兩新櫃，包括全台首創史萊姆輕食館「PILALA皮拉拉」9月底開幕，為全台首間結合親子複合式輕食及史萊姆手作課程品牌，31日前憑環球ikids卡購買任一史萊姆課程現折100元，還有今（1日）3樓「GAME休閒館」也正式登場。桃園A19店則主攻運動體驗經濟，繼全台百貨最大攀岩館以及百貨首家專業滑雪場，今日也再在5樓引進「MARS兒童足球俱樂部」，為全台百貨首家打造室內草地足球場，針對1~6歲小朋友規劃足球課程，採小班制，訓練小朋友養成運動習慣，單堂課500元起。