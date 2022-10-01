陸軍宜蘭金六結營區一名上士，留守擔任值星班長時，見到新兵小明因攜違禁品被禁假2天，竟利用職務權勢，趁當晚與小明同寢室時，先藉口要替小明按摩，撫摸鼠蹊部要他勃起，但遭到拒絕，又用言語威嚇要求小明看A片脫褲勃起後替他打手槍，完事後還要求隔天繼續，小明嚇得像連長申訴。宜蘭地方法院依妨害性自主罪判處5個月，如易科罰金，1000元折算一日。

根據判決書，該名原任職於陸軍步兵第153旅（宜蘭金六結營區）的上士班長，但是在110年7月4日擔任值星班長時，見到因攜帶違禁品藍芽耳機遭禁假2日的二兵小明在營區，在凌晨1時許，先以交換自己秘密之方式取得小明同意替小明按摩。

未料班長從小明胯下部位開始按摩，一路往上摸，還說按摩之最後步驟需勃起射精，要求脫下內褲並勃起，但小明拒絕表示：「我希望不要這樣子」、「我真的沒有辦法勃起」、「我可能沒有辦法做這件事，我也無法勃起」。

班長便以長官語氣向小明稱：「這件事情出了這個房間之後就不會有人知道了」、「這個是我們兩個的秘密，我們現在是好朋友」、「副排做事情就要做到底，沒有做到底的話，心裡會難以抒發」、「你已經跳到這個甕裡」，小明因畏懼權勢而隱忍屈從，但過程中始終不舉，潘男就要求小明拿手機看A片，同時替他打手槍。

但小明拒絕表示要自己來，班長卻強逼要小明即將高潮時換他接手，完事後又問小明：「你可不可以再一次」遭到拒絕，班長這時才說：「要不然明天再做」。當天中午用餐完畢，班長又要小明到寢室，小明嚇得向同袍反映，並在同袍陪同下向連長申訴，整件事才因此曝光。

法官審酌，班長因公務對小明有監督之權，竟為滿足一己之私慾，利用權勢對小明猥褻，不僅戕害小明之身心健康，侵害他之性自主決定權，造成其日後之陰影，更破壞公眾對於被告所處優勢機制之信賴，犯罪情節重大，但念及過去無刑案紀錄，依妨害性自主罪判處5個月，如易科罰金，1000元折算一日。