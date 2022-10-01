德國官方媒體《德國之聲》（Deutsche Welle）稍早在YouTube上進行北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）宣讀直播時，疑似遭到駭客攻擊，畫面被切換成俄羅斯吞併儀式中普丁的宣讀的畫面十分尷尬，網路瘋傳。
所幸主播立刻切換掉畫面，並強調直撥發生了技術上的問題，但是聲音仍來不及切換掉，且正好為普丁談到：「我們將會勝利」，再加上托爾滕貝格強調，北約拒絕烏克蘭昨晚申請加入北約的請求，這個畫面顯得更加尷尬。
德國官方媒體《德國之聲》（Deutsche Welle）稍早在YouTube上進行北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）宣讀直播時，疑似遭到駭客攻擊，畫面被切換成俄羅斯吞併儀式中普丁的宣讀的畫面十分尷尬，網路瘋傳。
所幸主播立刻切換掉畫面，並強調直撥發生了技術上的問題，但是聲音仍來不及切換掉，且正好為普丁談到：「我們將會勝利」，再加上托爾滕貝格強調，北約拒絕烏克蘭昨晚申請加入北約的請求，這個畫面顯得更加尷尬。
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