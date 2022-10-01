德國官方媒體《德國之聲》（Deutsche Welle）稍早在YouTube上進行北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）宣讀直播時，疑似遭到駭客攻擊，畫面被切換成俄羅斯吞併儀式中普丁的宣讀的畫面十分尷尬，網路瘋傳。

德國之聲YouTube直撥畫面6分45秒處時遭遇技術問題。

Report says Youtube broadcast of #NATO Secretary General was allegedly hacked and showed #Putin's speech by Deutsche Welle.



Broadcast of a briefing by NATO Secretary General Jens Stoltenberg on the DW Youtube channel was interrupted by footage of Putin's speech. pic.twitter.com/4yuqD6ZGQW — Newsistaan (@newsistaan) September 30, 2022

所幸主播立刻切換掉畫面，並強調直撥發生了技術上的問題，但是聲音仍來不及切換掉，且正好為普丁談到：「我們將會勝利」，再加上托爾滕貝格強調，北約拒絕烏克蘭昨晚申請加入北約的請求，這個畫面顯得更加尷尬。