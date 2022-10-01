台北101於今（10/1）在線上雙平台Stage 101及KKday啟售「12/31煙火星光夜派對套票」。（台北101提供）

台北101觀景台夜景。（台北101提供）

台北101每年的跨年煙火，不僅是足以與杜拜、紐約、雪梨煙火齊名的國際知名盛事，更深植於台灣人民的歷史與文化。今年跨年看煙火，台北101在12/31提供僅此一晚的「高空跨年煙火星光夜派對套票」，體驗時間為12/31當晚10時至1/1凌晨1時，派對現場結合五大元素：DJ音樂表演、星光酒吧、深夜食堂、魔術秀與實境解謎遊戲，邀請顧客糾團糾隊與親朋好友，在大台北無敵夜景陪伴下，共度精彩跨年時光，接著在高空煙火零距離見證下，迎接嶄新2023年。

台北101於今（10/1）起，在Stage 101，及電商平台KKday雙平台獨家啟動販售「高空跨年煙火星光夜派對套票」，售價2000元/人，10/1-11/31早鳥優惠價1800元/人，進場顧客可憑券享有星光酒吧飲品，及深夜食堂餐點，限量800人。Stage 101：https://stage101.welcometw.com/tour/xZY9