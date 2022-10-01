湖人新總教練漢姆1日在訓練結束後受訪表示，目前在訓練營當中使用最多次的先發陣容，是「三巨頭」詹姆斯、安東尼戴維斯、韋斯布魯克搭配納恩、達米恩瓊斯兩名小將，不過漢姆強調這只是暫定，其中只有詹姆斯與戴維斯鎖定先發席位，其他仍有待觀察。

這代表韋斯布魯克仍然暫時保住先發位置，並未如同外界預期改用貝弗利、薛洛德兩人之一取代，畢竟韋少是曾拿過年度MVP的球星，漢姆不想展現對他不尊重的態度，問題是上季早已證明「三巨頭」同時先發績效欠佳，尤其是韋少的不穩定火力。

所以漢姆才會考慮用上季因傷整季(右膝骨頭扭傷)缺陣的納恩，搭配韋斯布魯克同時先發上場因為納恩在今年季前訓練營表現相當突出，漢姆說：「納恩可以遠投、可以投中距離，內線也可以打，更重要的是在防守端，他絕對是我們的中堅力量。」

至於在中鋒位置，將是達米恩瓊斯、湯瑪斯布萊恩兩名才剛加盟的長人競爭，不過瓊斯的運動能力與封阻功力明顯優於湯瑪斯布萊恩，所以才會暫定瓊斯先發，反正等到4日湖人首場熱身賽出戰國王，就可以看到漢姆到底排出怎樣先發陣容應戰了。