美國之音引述路透社9月29日報導，四位知情人士表示，為了加大力度阻止人民幣貶值，中國人民銀行要求各大國有銀行海外分支機構準備在離岸市場出售美元。

報導稱，四名不願透露姓名的知情人士中的三人對路透社說，各大國有銀行接到指示，要求其離岸分支機構，包括香港、紐約和倫敦的分支機構，審查其持有的離岸人民幣即期，並確保美元儲備已做好部署準備。

同時賣出美元和買入人民幣或能夠為人民幣奠定底線。今年到目前為止，人民幣兌美元已經下跌了11％以上，看來將是自1994年以來的最大年度損失。1994年時，中國統一了官方和市場匯率。

其中一位消息人士稱，本輪拋售美元以阻止人民幣持續貶值的規模將是相當大的。

中國的中央銀行、中國人民銀行沒有立即回應路透社的置評請求。

雖然人民幣貶值是漸進的，並且與美國聯準會急劇貨幣緊縮所推動的主要貨幣兌美元的下跌一致；但是人民幣下跌至1美元兌7的疲軟狀態，引發了對大陸國內情緒和潛在資本外流的擔憂。

雖然離岸人民幣與其在岸機構同步移動，但其交易量約佔所有人民幣全球外匯交易量的70％，而中國大陸的交易量相形見絀。

中國當局過去曾干預離岸人民幣市場，以引導人民幣的走勢。

消息人士稱，干預計劃主要涉及使用國家貸款的美元儲備。但消息人士還說，美元拋售總額尚未確定，因為人民幣的走勢在很大程度上取決於美元走勢和美國聯準會的緊縮軌跡。

此前，人民幣在2015年曾一次性地貶值2％而擾亂了全球金融市場；為了支撐人民幣，中國當時耗盡了1兆美元的官方外匯儲備。

其中一位消息人士對路透社說，通常充當中國人民銀行離岸市場代理的國有銀行目前正爭先恐後地在離岸市場採購更多的美元。

這項最新的提議是在當局採取了為人民幣制定下滑底線的其它措施之後提出的。此前，當局通過持續設定比預期更強的中點定價、口頭警告和推遲重大的貨幣寬鬆政策等手段，來為人民幣的保值打基礎。

中國人民銀行在9月份還推出了一些政策措施，例如通過降低金融機構必須持有的外匯儲備金額，並恢復了對通過遠期購買貨幣的風險準備金的要求，來增加預期貨幣貶值而做空的成本。

本周早些時候，為了引導和支撐疲軟的人民幣，中國貨幣當局指示地方銀行恢復了兩年前放棄使用的固定人民幣匯率中間價的機制。