一名女顧客在臉書發文抱怨自己在某連鎖超市買了2個月的米變質結塊，想去退貨卻遭到拒絕，店員要求她自己找製造商處理，氣得她揚言要投訴店員，貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言吐槽，「請支援輸贏」。

一名女子在臉書社團發文指控，她7月底時在某間大型連鎖超市購買生米，近日拆開來煮時卻發現已經變質結塊了，於是拿到超市想退貨，卻遭到對方拒絕。

女子表示，明明米還沒超過期限，店員卻以發票過期為由，要求她找製造商處理，「這樣合理嗎？廣告做那麼大？服務品質那麼差？跟他講說這樣會去投訴，他說『好，妳去投訴』，真是傻眼。」

貼文被網友轉發至臉書社團「爆料公社」引發議論，網友非但沒有相挺，反而留言吐槽「奧客無極限，到底誰給的勇氣發文」、「不知道那個部門可以投訴奧客」、「奧客無極限」、「普渡完忘記退貨放到現在？」、「7月都可以拿去普渡完了，你現在要10月要退貨？臉皮真厚」、「好X多寵壞的」、「請支援輸贏」。