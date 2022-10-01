曾獲得金曲獎最佳樂團獎的「蘇打綠」2019年和前經紀人林暐哲告上法院，林暐哲稱擁有蘇打綠商標所有權，樂團一度被迫改名為「魚丁糸」繼續活動，但5月底林暐哲閃電發文宣布要放棄商標，坦言內心出現4字「該放下了」，因此做出這決定，而智慧財產局稍早發出公告，指出從今10月1日起，「蘇打綠」團名正式由蘇打綠有限公司取得。

蘇打綠2019年底和前經紀人林暐哲因團名商標問題翻臉，一審法院判吳青峰等6名團員敗訴，駁回移轉商標聲請。二審智慧財產法院認為，林暐哲是「蘇打綠」商標實質權利人，團員經紀合約終止後，主張登記共有並無理由，且從「有人可以不GOOGLE講出蘇打綠全部成員嗎」等網路文章指出，消費者無法將6名團員與蘇打綠連結，因此判團員敗訴。

蘇打綠團員二審再次敗訴後，今年林暐哲選在蘇打綠成團日5月30日發文，態度大轉表示願意放棄商標，他寫下：「在疫情最嚴重的時候，我自主管理關在家裡，靜靜的思考，想起過去的點點滴滴，我知道該做一個決定，放下過去，不管好的壞的都一樣，所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來。」

對此，林發立律師稍早發文表示，今天是特別的一天，「蘇打綠商標，剛剛智慧局正式發布公告，自10/1商標權將由蘇打綠公司取得，為期10年」，他提出青峰雖然說過：「當你清楚自己是誰，名字已經不重要了」，然而林發立律師還是覺得正名很重要，他也覺得，這3年的官司訴訟並非白白浪費時間，而是影視音娛樂法律資產的寶庫，希望之後大家可以「共同想想如何建構更健全的音樂娛樂法制環境」，網友則回應：「謝謝律師，辛苦您們了！能看到蘇打綠歸來真的是難以言喻的感動」、「謝謝林律師，我們等這一刻好久了！恭喜蘇打綠和千尋一樣找回屬於自己的名字」。