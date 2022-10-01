桃園中壢一輛小客車9月28日晚間於環北路違停，警方盤查發現20歲黃姓乘客朝車外丟棄菸頭，經檢驗呈K他命陽性，以毒品案帶回偵辦。過程中，黃嫌的友人30歲李嫌，撂來20多人到場朝警方叫囂經勸不離，警方依法將李嫌管束，以違反社維法妨害公務罪函送裁處。

警方指出，9月28日晚間9時10分，員警在中壢環北路發現一輛小客車違規停車妨礙交通，上前勸導並盤查車上4人身分，其中黃嫌當警察面前，朝車外丟棄菸頭與檳榔杯，警方檢驗菸頭呈K他命陽性反應，以涉毒品案帶案偵辦。

警方釐清案情過程中，李嫌因酒後情緒不穩、關心朋友心切，叫上20多人到場，聚眾朝員警叫囂挑釁，企圖影響警方辦案，經勸告仍故意不離開，持續咆哮不當言詞與動作，為維護社會安寧與秩序，避免事態擴大，隨即依法將李嫌管束，並以違反社維法妨害公務罪函送裁處。

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