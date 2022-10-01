臺北市大安分局安和路派出所日前接獲黃姓婦人報稱先生於深夜自飯店負氣出走後遲遲未歸，因先生本身雙眼失明擔憂其有安全疑慮，請求警方協助找尋。員警見報案婦人焦急眼神，不斷努力調閱林姓老翁搭車自飯店離去沿線監視器影像，最終在轄區一家咖啡店尋獲林姓老翁，並將其護送回派出所，而等待多時妻子見先生平安歸來，2人相擁而泣，場面感人。

處理員警表示，黃姓婦人稱與其夫林姓老翁一同入住大安區飯店，2人因細故發生爭吵，林姓老翁竟於深夜負氣離開，黃姓婦人當晚於飯店苦苦等候、徹夜未眠，翌日仍未接獲消息，擔憂其夫隻身一人在外，因失明且人地不熟恐已迷途於街道之中。

警方聽後緊急偕同飯店人員調閱監視器影像，發現林姓老翁自行搭乘營小客車離去，而後停靠至某超商外，由司機攙扶入內，警方旋即通報另一線上警網警員劉還鍵、王軒瑋前往，得知林姓老翁透過超商店員再次叫車離去便下落不明，理解家屬此刻焦急萬分的心，警方始終未放棄任何希望，除持續擴大調閱監視器影像，另根據黃姓妻子所提供之衣著特徵，由線上警網於飯店、超商週遭鍥而不捨來回尋找，最終在轄區一咖啡店內尋獲林姓老翁身影，並將其護送回派出所，心繫家人的黃姓婦人在派出所與林姓老翁重逢，隨即衝上前相擁而泣，相聚場面溫馨感人，夫妻2人也對員警積極協尋及處事效率表達欽佩與感謝。

大安分局藉此呼籲，提醒家中如有身心障礙人士，應特別注意照顧，亦可向社會局申請愛心手鍊，萬一不慎走失時，能在第一時間迅速聯繫到家屬，避免發生意外。