在林智堅因論文抄襲等爭議退選後，年底桃園市長選戰格外引發關注。一份最新民調顯示，國民黨候選人張善政以69.1%奪冠，接替林參選的民進黨候選人鄭運鵬僅10.1%，雙方差距達59個百分點相當驚人，無黨籍候選人鄭寶清為6.4%、民眾黨候選人賴香伶則爲3.5%。此結果引熱議，大批網友狂酸，鄭身為「林智堅傳人」民調當然不可能高。

《Yahoo》自9月30日針對桃園市長選戰進行網路民調，截至今 （10月1日）早上9時30分，已有6200人參與投票。在「你認為哪位參選人的整體表現較出色？」這題，高達69.1%的民眾認同張善政，鄭運鵬雖居次卻僅獲得10.1%，鄭寶清6.4%、賴香伶3.5、不知道／沒意見10.9%。

至於「你認為主攻網路造勢的選舉空戰，會對桃園選情造成影響嗎？」認為有所影響者為41.8%、影響極大22.2%、影響甚微17.6%、不知道／沒意見9.9%、毫無影響8.5%。

此結果引發熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的，師父、徒弟當然一起敗」、「鄭運鵬可是林智堅傳人，民調能高到哪去？」「桃園人只要一想到，走了抄襲來了挺抄襲的，就投不下去啦」、「這個結果不意外」、「真的差好多，嚇死人」、「張善政也要多加油，太佛系只會被軟土深掘」。