第43屆華宗盃排球錦標賽1日至4日在台南市學甲區登場，來自19縣市340支隊伍5000多名選手參與盛會。（學甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

第43屆華宗盃排球錦標賽1日至4日在台南市學甲區登場，來自19縣市340支隊伍5000多名選手參與盛會。（學甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

第43屆華宗盃排球錦標賽1日至4日在台南市學甲區登場，來自19縣市340支隊伍5000多名選手參與盛會，台南市長黃偉哲今天一早出席開幕典禮，除了跟選手們加油打氣，也歡迎他們來到台南，一方面享受排球，又能享受台南的人情味跟美食。

華宗盃排球錦標賽為台南市政府及中華民國排球協會共同主辦，今年邁入第43屆，歷史悠久的華宗盃排球賽，是為紀念故省議員陳華宗，多年下來已成為學甲區重要的特色活動之一，與家盃、永信盃、媽祖盃等賽事並列全台4大排球盃賽。

去年華宗盃因疫情取消辦理，今年為了擴大參與並增加賽事豐富度，南市府也特別規畫多元的周邊活動，包含由文化局結合藝術進區系列，於今、明2天，在學甲慈濟宮安排的展演。農業局今天在學甲華宗公園舉辦台南虱目魚文化季，推廣在地特色魚產品。

另外，黃偉哲也在臉書上介紹學甲在地及周邊小吃美食和旅遊景點，期帶來參加華宗盃排球錦標賽的球員、教練等都不虛此行；黃偉哲說，華宗盃排球錦標賽已成為台灣具指標性的排球賽事，所以一定要好好迎接來自各地的選手。

南市府體育局長陳良乾表示，這次體育局、觀旅局及學甲區公所共同規畫選手觀光列車，讓選手能在賽後遊覽七股鹽山、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等景點。另一方面，亦提供選手及家屬參觀所轄古蹟名勝的優惠，希望讓來參與華宗盃排球賽的隊伍在比賽之餘，也能撥空走訪周邊特色景點，體驗台南人文魅力及濃厚的人情味。