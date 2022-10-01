民進黨屏東縣長參選人周春米、屏東縣議員陳明達 、徐國銘鄉長昨（9月30日）一起現身聯合競選總部成立大會，縣長潘孟安百忙當中也再次為他們站台。周春米昨晚在臉書分享心情談到，謝謝熱情的里港鄉親來參加聯合競選總部成立大會，在台上跟大家分享我們的成績，也向大家報告將來要努力做的事，謝謝里港的鄉親信賴我們，支持我們，我們會繼續打拼，奮戰向前！

周春米指出，潘縣長在2014年初上任時，當年度的縣府總預算不到300億，明年屏東縣政府總預算預估將達520億，成長近7成，屏東在與時間賽跑，屏東需要更多的建設！而里港是花果天堂，種有木瓜、黃瓜、檸檬和香蕉，近來泰國蝦的養殖也很興盛；目前要進行的重大建設，就是 國道10號延伸到新威大橋，讓屏北直接往北跟高雄旗山、美濃串連。

不只如此，周春米表示，屏東縣府也在玉田國小籌設建置非營利幼兒園，可供166位幼兒就讀，也在信國國小不再使用的校區，蓋起了 住宿型的長照機構，里港鄉自來水管線工程也動了起來。未來她會繼續打拼，奮戰向前！