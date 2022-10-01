鏡電視政治風波越演越烈，日前股東裴偉直指鏡電視申照過關「是總統旨意」的談話錄音檔曝光，藍白齊力追查府院是否介入，但行政院長蘇貞昌稱，第三人在外講什麼話不是總統、院長能控制，也不必去查。無黨籍台北市長參選人黃珊珊1日批，行政院長不該對檢調是否該查先行定調，「蘇貞昌現在就下指導棋，檢調誰敢查？」

民眾黨立委賴香伶昨天在立法院會質詢鏡電視案，蘇貞昌表示自己從未找過國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，且裴偉認為錄音檔遭人變造，現已採取法律行動，直言外界拿一個當事人否認的事件來質疑政府並不妥當，也說「第三人在外面講什麼話，不是總統、院長能控制，也不必去查」。

此舉也遭國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，蘇貞昌身為學過法律、當過律師的行政院長，若對方說不必查，檢調怎麼敢查，認為蘇的發言等於利用機會在國會殿堂，對有爭議的涉己不法案件公然下指導棋。

對此，黃珊珊上午出席北投關渡宮全國舞龍舞獅錦標賽後接受媒體聯訪，她表示，鏡電視案關乎台灣是否有政媒勾結、政治介入媒體的狀況，這對民主是很大傷害，若確有此事就是民主之恥，當年大家要求黨政軍退出媒體，現在又伸手進入，顯然是走民主回頭路，人民不能輕易放過，若有此情況檢調就該查清楚。

黃珊珊直言，「我不知道蘇貞昌是變成法院還是檢調，可以決定這東西是不是真的還是假的，調查才知道阿！」，若蘇貞昌現在就下指導棋，檢調誰敢查，她認為行政院長不該先行定調檢調是否應該調查。