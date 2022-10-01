美國前總統川普認為拜登政府會搞砸世界局勢，引爆第三次世界大戰，蔡正元昨（9／30）日在臉書表示，只有美國與大陸或俄羅斯正式開戰，才能算是第三次世界大戰，其餘的戰爭都僅是區域性戰爭，不能升高為世界大戰，因此引爆點恐怕會是台灣或烏克蘭，並詳列5點分析，透露烏克蘭目前的危險性較高。

「烏克蘭作為引爆點的可能性正在升高！」蔡正元指出，北溪天然氣輸送管遭炸破，頭號嫌疑犯就是美國，若俄羅斯選擇報復與反擊，就會導致美俄在中歐爆發大戰；而台灣作為引爆點的可能性還比較小，因為不論美國、民進黨政府如何挑釁及刺激，北京當局的忍耐度仍持續增加。

蔡正元分析，大陸有5大理由還沒準備好與美國大戰，第1點是大陸目前還有3兆多美元的外匯，而一艘航空母艦平均造價也不過50億美元，若這些外匯被美國沒收，就相當於600艘航母直接被擊沉；第2點是解放軍新的作戰機艦剛成軍，若要「戰之必勝」還需要時間訓練、演習，除非被迫倉促開戰，應不會輕啟戰端。

蔡正元認為，第3點是大陸目前僅有不到500枚核彈，而美俄已有6000枚，數量上遠遠無法面對硬碰硬的核威脅；第4點是大陸的14億人口，會造成能源、糧食的戰略儲備很大的壓力，若無法確保供應線的安全，就沒有足夠的國立撐起大戰；最後第5點則是軍費的不足。

蔡正元說，綜合以上5點分析，不論美台如何挑釁，大陸都不會輕啟世界級戰端，最多就是懲罰性的局部軍事行動，因此目前烏克蘭成為引爆點的憂慮較大。