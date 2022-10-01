之前在今年自由市場開啟就跟籃網提出交易申請，甚至逼迫籃網老闆蔡崇信在他跟總教練納許當中二選一，選擇乖乖歸隊的杜蘭特，如今只能不斷找藉口掩飾自己不成熟做法，他在1日再次重提交易申請風波，強調自己當時確實很難過，也很沮喪。

「之前我的確很難過，作為一個團隊，他們能夠理解我的沮喪，有些事情他們也可以贊同我的，」杜蘭特說，「我們花了幾周時間討論這些問題，表達了我們所有的擔憂，以及有關我們怎樣才可以變好，從那個時刻開始，我們就解決了問題。」

杜蘭特強調，籃網擁有一個很好的團隊，未來可以創造一些大場面，他留下來是個不錯選擇，也不希望交易申請影響到他的出賽，「我仍愛我的隊友，也喜歡在巴克雷中心打球，留下來是一個很容易的決定，儘管我有疑慮，我仍愛在這工作。」

籃網今年夏天陸續補進歐奈爾、馬基夫莫里斯、華倫等好手，也讓杜蘭特對於球隊運作相當滿意，「我們現在擁有更多強壯球員，上季季後賽我們用了很多190公分出頭的小個子跟塞爾提克交手，現在我們整個體型提升，也有很多高球商球員。」

杜蘭特最後更把籃網前兩季季後賽表現欠佳原因，歸咎在傷兵過多上面，「每到季後賽我們就有主力缺陣，上季季後賽我們板凳上坐著班西蒙斯與喬哈里斯，兩人薪水加起來有5000萬美元，我很想看看全員健康後我們真正的實力。」