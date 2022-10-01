台劇《台北女子圖鑑》改編自日劇《東京女子圖鑑》，劇情講述桂綸鎂飾演的女主角從台南到台北的「北漂」生活，不過開播後評價兩極，更掀起南北網友論戰，對此，從台北搬到台南定居的女星歐陽靖提出疑問：「為什麼要把房價一坪超過40幾萬的台南永康區刻意拍成一個鄉下」。

歐陽靖發文指出不解「為什麼會將女主角設定為台南人」?她點出台南是台灣的「京都」，民族性很類似，而且台南人的自豪是出了名，在外總會驕傲表示自己是台南人，因此嚮往到台北生活的人少之又少，若將主角身分置換為「嚮往到東京的京都人」，就知道劇本有多不合理，更不解「為什麼要把房價一坪超過40幾萬的台南永康區刻意拍成一個鄉下」，強調永康比自己住的安平還都市化，不解為何刻意拍魚塭等景色「鄉下化」該地方。

歐陽靖回想起當初決定搬來台南時，就有天龍國人長輩問及：「台南有醫院嗎？小朋友要看病方便嗎？」、「台南百貨公司賣的東西是不是很像寶雅」、「台南可以叫外送嗎」等問題，相較台北年輕人聽到她要搬去台南，都表示羨慕之意，不免強調：「年輕人沒有那麼搞不清楚台灣的狀況，編劇是不是對他們目標觀眾群的認知程度有所誤？」

不過歐陽靖表示外界對台北人存有刻板印象是蠻常見，像是台北城市脈動較快，如果人生目標是立足在流行文化第一排相關產業，確實需要北漂，不過也澄清台北人沒那麼冷漠及嚴苛，外地人來到台北只能適應這樣的生活型態，否則顯得格格不入，此外，對於劇情中提到的「會不會化妝」，她表示若跟日本女生相比，幾乎全台灣女生都「不會化妝」，最後不忘強調：「無論南部還是北部，都沒有哪一方特別好或特別糟，只看你選擇過怎樣的生活，大家沒必要批評，但用陳舊的刻板印象當劇本真的很不行，已經不是戰南北的問題」。