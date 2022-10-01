高雄市長陳其邁1日出席楠梓區重陽敬老活動，他向民眾問好。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁（右六）1日出席楠梓區重陽敬老活動，左楠區市議員參選人陪同上台。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁1日上午出席楠梓區重陽敬老聯歡會，對於藍營昨晚辦造勢大會，國民黨高雄市長參選人柯志恩說陳兩年拚四年的政績都是韓國瑜任內推動的，陳其邁說，選舉時在舞台上這種選舉語言是很常見，不過民眾其實還是希望市長實實在在的做事情，來解決民眾所碰到的困難。

除了柯志恩批評陳其邁的兩年拚四年政績是假的外，媒體也問及前總統馬英九批評陳其邁的暖男形象是假的，陳其邁都以選舉語言一語帶過，沒有正面回應。

至於陳其邁昨日到岡山與台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉一起參加餐會，蔡圖晉在很多場合公開支持陳其邁，這象徵陳其邁拔樁成功？陳其邁說，市府實實在在地做事情，幫產業做轉型，解決產業的困難，蔡董事長是螺絲工會的理事長，感謝蔡董提供很多產業的政策協助產業的發展，為高雄創造有更多的工作機會。

陳其邁也感謝蔡董的支持，一起為產業、市政而努力，至於其他都是其次的問題。

此外，陳其邁在敬老活動中向許多民眾問好，還一起跳帶動唱暖場，並主持抽獎活動，受到民眾熱情歡迎。左楠區許多市議員參選人也都到場，發送礦泉水、扇子與垃圾袋等紀念品，爭取民眾的支持。