無黨籍台北市長參選人黃珊珊參選以來強打「超越藍綠」，她昨臨時調整行程，決定要幫南港、內湖區議員參選人陳志明站台，但該區已有黃珊珊子弟兵陳宥丞參選，此舉引發各界解讀。黃珊珊1日表示，希望有更多優秀候選人進入市議會，強調自己用無黨籍參選就會接納且重用各方人才，進而組成聯合政府。

黃珊珊上午出席北投關渡宮全國舞龍舞獅錦標賽後接受媒體聯訪，她表示，自己參選的時候就說要超越藍綠，爭取最大市民認同，且陳宥丞是跟著她長達24年的助理，兩人關係無須特別強調，且港湖選區有9席議員，當然希望有更多優秀候選人進入市議會，這也是民主常態。

黃珊珊表示，在爭取最多人支持時，她也希望更多優秀候選人進入市議會，期許大家大家把選舉變成一場嘉年華會，不要變成你死我活，每個人都要爭取最多市民的認同，但希望更多好的人進入市議會。

媒體追問，事前是否有安撫陳宥丞，先行預告此行程，黃珊珊說，「宥丞是我24年的助理，我做什麼決定他都非常清楚。」

此外，黃珊珊昨在專訪中提及，會掛無黨籍參選是因難以拋棄親民黨這個娘家，媒體詢問她未來是否會將加入民眾黨列入考量。她表示，自己用無黨籍參選，就會用無黨籍身份接納更多人才，希望組成聯合政府，重用各黨各派的人。

她強調，希望大家不要用狹隘黨派來想，當前台灣政黨政治已經走到瓶頸，柔性政黨、跨越黨派未來必須互相合作，「重點在於我們要做些什麼事，理念相同的人都可以合作。」