央行總裁楊金龍日前到立法院備詢，脫口說出必要將採取「外匯管制」措施，引發市場震盪，事後央行澄清，有若美國再升息造成外資大量流出，央行有足夠能力可以因應外匯市場的波動，強調「不會採行外匯管制措施」。財信傳媒董事長謝金河認為，台灣沒有理由自外於國際金融體系，現在台灣兩年債殖利率1.12%，美國4.35，放任台美利差再擴大，台幣怎麼可能守得住？也許楊總裁膽子要再大一些。

謝金河在臉書發文指出，央行總裁楊金龍到立法院備詢，面對咄咄逼人的期野立委，被問到外資若匯出千億美元，央行如何處置？老實人楊總裁脫口說出「外匯管制」這個敏感字眼，台股聞訊跳空大跌，終場重挫360點。台灣解除外滙管制已經35年，楊總裁脫口說出這4個敏感字眼，股市當然風聲鶴唳。

眼看著禍闖大了，央行緊急發出新聞稿澄清，指出台灣有5490億美元外匯存底，外幣流動性6914億美元，國人外滙存款2700億美元，再加上國際收支中的海外淨資產逾8000億美元，台灣有足夠的實力面對外資大額的淨匯出壓力。央行列舉的數據，正是台灣的經濟底藴。

今年前8月，南韓出現251.1億美元逆差，台灣則有356.8億美元順差，同樣面對油價，天然氣價格上漲壓力，南韓出現空前逆差，台灣經常帳順差仍在高檔，同樣出口導向國家，台灣的表現也優於南韓。

謝金河說，同樣面對通膨肆虐，美國已連續升息12碼，南韓也升了8碼，而十幾年利率涷漲的央行，今年勉強跟進升息，第一次升一碼，後面兩次各升半碼。一個月前，他提醒沈榮津副院長，如果央行升息太保守，台美利差再擴大，新台幣一定頂不住，台股也會跌勢加重。

他表示，台灣的雙率政策一直以來都在彭淮南總裁思維架構底下，通常都是以穩字訣，匯率遵從柳樹理論、鬆緊帶理論，一定在一個區間震盪。2016年蔡英文總統上任後，新台幣走上漫長升值軌道，從33.838到27.375，這一段升值，台幣成了全世界最強勁的貨幣，而台灣產業脫胎換骨，從毛三到四蛻變成毛利率30%、40%，甚至是50%以上的高附加價值企業，而且，這段期間，出口商沒有人出來喊救命。

謝金河直言，台灣匯率可以鬆綁，為什麼貨幣政策仍裹小腳？有人認為台灣爛頭寸太多，升息作用不大，況且，台電、中油等國營事業發債多，升息反加重國庫負擔。

但他強調，全球金融市場已形同極端氣候變化般，台灣一定要放開波動，全球資金成本都急遽上升，台灣沒有理由自外於國際金融體系，現在台灣兩年債殖利率1.12%，美國4.35，利差這麼大，台幣怎麼可能守得住？也許楊總裁膽子要再大一些。