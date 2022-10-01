距離11月的九合一選舉僅剩不到2個月的時間，各黨皆緊鑼密鼓衝刺中，民進黨新北市長參選人林佳龍昨（9月30日），與立法委員吳琪銘 、新北市議員林銘仁、何博文一起到永福岩清水祖師廟參香，同時和現場的鄉親們報告，未來對土城地區的在地規劃。

針對土城發展，林佳龍談到，都市更新計畫必須規劃完全，未來期盼能以土城作為都更示範區，「四年四萬戶、一坪換一坪」，同時成立都更危老建築整合師，政府、民間雙管齊下，讓鄉親真正能安居樂業。同時，土城是我們新北重要的工業區，交通建設是在地升級的關鍵，過去在交通部長任內，與林銘仁議員、在地委員共同拚出亮眼政績，包括推動金城交流道南北向四個匝道、開闢中央公園以及地下停車場，從中央到地方暢通配合，逐步讓土城的建設到位。

在交通建設方面，林佳龍承諾，未來上任後，一定做的更多、更好，讓土城鄉親與所有新北市民，不用再從台北市進出，解決塞車問題、也提升用路安全！將透過新增「溪北捷運」，串連附近的五條捷運，讓新北擁有自己的主幹線捷運路網；同時規劃「首都通」月票、增加五百點綠色交通點數，讓新北路網四通八達，大幅提升市公共運輸的便利性！