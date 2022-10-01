國防部政戰局副局長陳育琳升任陸軍司令部政戰主任，昨(30日)正式掛階晉任為陸軍中將，成為國軍建軍史上首位女性中將，由陸軍司令徐衍璞上將主持晉任授階典禮，徐衍樸除了恭賀陳育琳重回路陸軍大家庭外，更期盼借重陳育琳專業學養與豐富經驗，持續推動「扎根基層、落實訓練、危安防處」的核心工作，為陸軍政戰工作開創新局。

陳育琳曾擔任過6軍團政戰主任，當時的指揮官就是徐衍璞，如今兩人又在陸軍司令部分任司令丶政戰主任，已是二度搭檔。

陳育琳從軍之路都像在為女性同袍打前鋒，在軍旅生涯中創下多次「第一」的紀錄。她曾是國軍第一位外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一位軍團級（6軍團）女性政戰主任、第一位政戰學院女性院長，及第一位政戰局女性副局長。10月1日晉任後，不僅是國軍第一位女中將，也是第一位軍種司令部女性政戰主任。

軍方人士指出，陳育琳心思細膩，工作表現備受上級肯定。上月初中共對台軍演並實彈射擊東風系列彈道飛彈，並對台釋放多起假訊息，陳育琳當時協助簡士偉，除了第一時間澄清各項錯假訊息外，更推動製作相關圖卡，讓一般民眾更能理解當下狀況。

陸軍司令徐衍璞上將昨日在陸軍司令部主持政戰主任晉任授階典禮，祝賀陳育琳榮膺新職，並回到陸軍大家庭，一起並肩作戰。司令部高勤官、各處處長及業務主管與會。

徐衍樸表示，陳育琳曾任馬防部、6軍團政戰主任及政戰學院院長，歷任職務均有卓著績效與優異表現；本次榮調陸軍司令部政戰主任一職，成為國軍史上首位女中將。期盼借重陳主任的專業學養與豐富經驗，持續推動「扎根基層、落實訓練、危安防處」之核心工作，為陸軍政戰工作開創新局。

徐衍樸也期許各處、室就業管體系，貫徹政策推動，發揮組織功能，並以「一級輔導一級」精神，集聚智慧與專業素養，賡續推動各項工作執行，塑造一支「能戰、敢戰、勝戰」的鋼鐵勁旅。徐司令也特別向陳主任的寶眷致上最高敬意，感謝他們無私的體諒與全力支持，才能使陳主任全心投入工作，為國奉獻。