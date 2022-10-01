距離年底選舉只剩2個月，無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前提出5歲納國民義務教育範圍，國民黨參選人蔣萬安昨也提出相同主張，被問到是否認為對手抄襲，黃珊珊1日狠酸，蔣萬安政見發表時好像都請人代答，「表示他政策是用外包的，外包的話大概抄襲是不可避免的。」

黃珊珊過去多次抨擊藍綠參選人的市政願景是政策撒幣，她上午赴全國舞龍舞獅錦標賽後接受媒體聯訪時說，當過家的人才知道家有多難持，包括現實層面的柴米油鹽醬醋茶，要把資源做怎樣的分配，她認為財政紀律是件非常重要的事，政府如果沒有財政紀律，所有東西都會是空頭支票。

「所以重點在於你要提出新的政策，必須要提出政策財源在哪，不然就是場災難，無限制的舉債。」黃珊珊說，要舉債還是要有財政紀律，這些將攸關參選人本身是不是大撒幣？是要開空頭支票還是可執行？大家會去檢驗政見內容到底可不可行。

談及是否認為蔣萬安抄襲自己的教育政策，她酸說，蔣萬安政見發表好像都請別人代答，表示對手外包政策，「外包的話大概抄襲是不可避免的」，而蔣萬安陣營也承認台北市教育政策非常好，「好的東西大家抄我們沒意見，但可能參選人自己還是要吸收一下。」