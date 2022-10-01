民進黨近日猛攻新北市長侯友宜博士學位取得合法性。針對綠營質疑侯當初帶職進修，哪有時間寫論文一事。資深媒體人韋安直呼「一桿子打翻一船人」，民進黨這樣的攻擊，把所有帶職進修苦學向上的人都得罪了。他也認為綠營北台灣選情有全面潰敗之慮，目前可能已準備全軍壓進新北，救台北、新竹兩地選情。

韋安9月30日在臉書直言，綠營發動的侯友宜「學位戰」，一路都是「烏龍戰」。他說從資格戰、聲明戰，現在打到質疑侯當初帶職進修，哪有時間寫論文？「這樣的質疑，是一桿子打翻一船人」。韋安認為，全台灣那麼多帶職進修的人，豈不是都不清白？民進黨這樣的攻擊，把所有帶職進修苦學向上的人都得罪了。

韋安斷言，綠營北台灣選情有全面潰敗之慮，目前可能已準備全軍壓進新北，即使在新北毫無贏面，也要靠打爛仗、打混戰，圍魏救趙。其策略就是打新北，救台北、新竹兩地選情，並希望還能有起死回生的機會。

網友則對此回應「民進黨敗相已出，連打過的也照拿來打」、「阿龍在刷存感！怕人家以為他沒在選」、「選不上就只能死纏爛打了」。