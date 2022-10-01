女星楊繡惠是演藝圈中著名的美魔女，她人美心善又常仗義執言，先前見到冰箱藏母屍體案，她不忍發文回應：「從現在起，無法安葬的都跟繡惠姐說好嗎？」。今(1日)凌晨，她又發文宣布之後不再接演八點檔，也不再接外景遊戲節目，已答應和接下的都會完成，令人好奇到底背後發生了什麼事。

楊繡惠先前和男星白雲鬧出認戀疑雲，轟動網友，今年8月她見到有民眾稱家境窮困，竟將媽媽的屍體對折藏在冰箱內，時間長達5年，她見此決定出手表示：「沒錢葬母可以跟我說，真的我會幫你處理」、「從現在起，無法安葬的都跟繡惠姐說好嗎？拜託，要讓親人入土為安」。

楊繡惠昨罵某些藝人利用粉絲的愛。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

昨楊繡惠發文掀出自己看到的演藝圈亂象，憤怒寫下：「今天我才知道很多人利用粉絲的偏愛而與（予）取與（予）求，這真是很可惡的事」，「為了你們的需求讓這些人，賣血給你們花錢，下輩子你們應該是，豬！雞！鴨！魚」，有人回：「把藝人與粉絲之間的互動說的那麽可惡，好像有點不太公平！」，她澄清：「你開心就去送不關我的事，我也不能阻止你，心甘情願就好，我說的是有位阿嬤錢被騙光現在在做清潔工！你說這樣不可惡嗎？」

楊繡惠宣布不接八點檔及外景遊戲節目。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

今凌晨，楊繡惠閃電宣布兩項工作不再接，形同半引退，她寫下：「我正式發布，不演八點檔，不接外景遊戲節目（之）前有接的我會完成。」引來網友關心問：「妳現在是最受歡迎喜愛的藝人！別理酸民，视而不見，聽而不聞，做自己！」、「但是冰冰秀一定要保留喔！因為喜歡看妳和白雲帶領的表演團隊有了你和白雲的参加讓節目更添色彩更有畫龍點睛的歡樂氣氛」、「想做就做...我好喜歡看妳自然的樣子..真的是清流」。