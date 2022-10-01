高雄市警方日前獲報，前金區某旅館常有打扮時髦的年輕女子搭乘專車單獨進出，警方研判應是「外送茶」應召模式，經探查蒐證，警方於29日晚間在旅館房間內查獲剛結束性交易的越南籍女子和一名男客，並逮捕接送的司機，訊後分別依《刑法》妨害風化罪及《社會秩序維護法》送辦。

該集團以「俏護士」對外宣傳，號稱只要花3100元，就有33C的俏護士幫你「毒龍鑽加冰火」。(翻攝/葉庭欣)

高市警方日前接獲線報發現某旅館疑似有「外送茶」應召，經探查蒐證於上（9）月29日晚間9時許，抵達該旅館並於房間內當場查獲剛結束性交易的阮姓越南女子（34歲）及鄭姓男客（35歲），並同步在旅館外逮捕負責接送女子應召的蔡姓司機（55歲）。

據警方了解，該應召集團為躲避警方查緝，無固定據點，並以「俏護士」對外宣傳，號稱只要花3100元，就有33C的俏護士幫你「毒龍鑽加冰火」，其營運模式為業者設定專屬通訊軟體帳號作為聯繫方式，男客加入特定帳號後，即向其發送性交易訊息攬客，待確認欲交易後，再媒介雙方至不特定旅館從事全套性交易，事後應召集團（含司機）再與性工作者拆帳得利。

警方偵訊後，將蔡姓司機依《刑法》妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦，阮姓女子及鄭姓男客，依違反《社會秩序維護法》移送裁處；警方經查也發現阮女是用看護工名義申請來台，今年8月被通報失聯，再將其移交移民署高雄市專勤隊後續處理，並擴大追查幕後應召集團。