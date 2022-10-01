消基會今天邀請政府官員、中醫師等專家學者舉辦「中醫藥保健論壇」，中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚會前致詞時表示，從去年至今公費清冠一號已超過70萬份，若加上自費的恐怕更多，但也向衛福部喊話，「為何在疫情之下，公費清冠一號的使用被限縮？」

衛福部中醫藥司司長黃怡超致詞時表示，2020年至今新冠肺炎，相較日本及美國等，我國疫情控制還算不錯，但也對經濟及生活產生重大影響，因此召開會議討論中醫可以做什麼？如何協助？

黃怡超提及，從去年12月立法院要求確診後應用公費給付清冠一號後，至今我國已有78萬餘人獲得給付， 更外銷至全世界將近60個國家，更增加很多外銷金額，除了中醫師、藥廠受外，也一併帶動中藥商。

柯富揚說，歷朝歷代以來瘟疫從來沒有缺席過，但一次又一次挺過來，正是證明中醫藥可以保護民眾的健康，從去年至今公費清冠一號已超過70萬份，若加上自費的恐怕更多，但也向衛福部喊話，「為何在疫情之下，公費清冠一號的使用被限縮？」

柯富揚提及，如果疫情之下可以清冠一號達到很好的療效，不只要獲得EUA（緊急使用授權），也應盡速通過處方藥箋。