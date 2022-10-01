位於新北市八里的無極日月太子宮，主祀中壇元帥，也是不少藝人和名人喜歡參拜祈福的宮廟，10月2日起將先行灑淨，10月3日舉行九大神尊開光大典，這九尊神明是廟方由緬甸恭迎回台的玉佛，將恭請殊勝尊貴的活佛 森給滇真（阿里）仁波切蒞臨開光灑淨祈福。太子宮主委鍾信豐表示，壇城信眾要把握此一盛大法緣，接天地神尊純陽之氣，心動、行動、當下一起啟動、將我們內在的無限力量、與九大神尊合而為一。

這場由阿里仁波切親臨的開光大典，已在地方上引起熱議，民眾都非常期待透過這次自10月2日起為期7天的誦經祈福法會，能夠招財納福共沐佛恩。

阿里仁波切將親臨八里無極日月太子宮主持開光灑淨祈福大典。(八里無極日月太子宮提供)

森給滇真（阿里）仁波切的轉世是第三十七任直貢澈贊法王及當代聖者巴瓊仁波切所預言，認證為大成就者僧格益西的轉世。

恭請阿里仁波切主持開光大典的八里無極日月太子宮，主祀中壇元帥，也是地方重要的信仰中心。此前特地從緬甸迎回九尊玉佛，包括元始天尊、靈寶天尊、道德天尊、玉皇上帝、太陽星君、太陰星君、天官大帝、地官大帝、水官大帝 。

九大神尊是來自緬甸玉佛，廟方歡迎信眾共沐佛恩。(八里無極日月太子宮)

10月3日起，連續7天，每天誦經祈福，廟方表示，九大神尊大啟動、大福氣、大圓滿，讓有福有緣有心的民眾、藉此殊勝因緣獲得元氣飽滿、福氣取之不盡、用之不完。