近日有民眾發現，才於9月14日通車的國道客運1550B及1550C，負責營運的泰樂客運發布新的班次表，認為國道客運營運未久就減班，民眾的出行權益受到影響。立法委員蔡適應10月1日上午表示，泰樂客運表示，因應民眾的實際需求，將部分全程車改為直達車，節省民眾通勤時間。

甫於9月中旬通車的國道客運1550路線，原本就分為全程車的1550B以及直達車的1550C，前者會行經基隆火車站，而後者則是直接由大慶大城發車後，經國道3號德安交流道上高速公路前往台北市區。

近日有民眾發現泰樂客運發布調整班次公告，擔心影響通勤，因此向市議員及立委蔡適應反映狀況。蔡適應表示，經過他與業者溝通後，才發現這是一場誤會。

他指出，業者在實際營運後發現，原本業者安排較多班次給1550B全程車，但對實際通勤的民眾來說，全程車的行車時間較1550C直達車多出約半小時，業者考量民眾的實際需求，才會將較多的班次調整為直達車。

蔡適應表示，業者原本平日1550B提供35班次、1550C提供19班次，自10月3日起，業者平日1550B提供23班次，1550C則加碼提供為29班次，而在早晚尖峰時間也「並未減少班次，僅調整為行駛直達車」，讓民眾上下班通勤可更快速抵達目的地。