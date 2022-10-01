民進黨台北市長候選人陳時中9月25日參加，由亞太青年協會和台大政治系系學會共同主辦的「與市長有約」講座，當陳與學生們打招呼喊「大家好，大家午安」，現場卻一片安靜相當尷尬。前民進黨立委郭正亮指出關鍵在於，當陳一本正經時就會很無趣，可謂「一點魅力都沒有」。此說法引熱議，有人則直言，「只要一想到民進黨為了挺林智堅論文不惜犧牲台大公信力，誰還受得了？」獲得大批網友迴響。

陳時中25日參加「與市長有約」講座，陳到場後拿起麥克風，開頭先向在座學生們打招呼「大家好，大家午安」，本以為大家會回應，不料現場卻一片安靜，場面相當尷尬，讓他不得不自我解嘲「欸怎麼沒有人午安呢？」部分學生才笑出聲。

郭正亮30日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，他看到一個民調，陳時中對年輕人的吸引程度竟然只有8.5％，可說是全台灣民進黨候選人最低的票數，這次年輕人的票幾乎都跑到民眾黨跟黃珊珊那去了。郭直言，陳時中只要一本正經時就會很無趣，比如他去台大政治系學會演講，他在現場可說一點魅力都沒有。

郭正亮的說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「只要一想到民進黨為了挺林智堅論文不惜犧牲台大公信力，誰還受得了？」「當初林智堅論文案，民進黨是怎麼搞台大的？」「到陳時中就像看到了民進黨的醜陋，年輕人的眼睛應該更雪亮吧！」「到場的年輕學子是想去看猴戲的」、「民進黨這次真的是迴力鏢神打臉」。