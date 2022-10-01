民眾黨新竹市長參選人高虹安近期不斷遭到綠營的攻擊，有新竹市民甚至收到民進黨新竹市黨部發送鏡周刊6頁報導文宣，對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席北市議員李明賢競選總部成立大會前受訪痛批，民進黨這次用整本雜誌做成文宣，挨家挨戶發送，真的是超大手筆 顯示民進黨競選經費無上限，無恥程度卻無下限。

台北市選情激烈，蔣萬安今展開接力式的站台，扮演國民黨母雞的角色，被問到民進黨用鏡週刊做大量的夾報來攻擊高虹安，之前也曾經這樣子對付國民黨桃園市長參選人張善政，有沒有想過在台北市可能會遭遇到這樣攻擊；對此，蔣萬安說，之前沒想過，選舉也不該如此，但看到民進黨在這次年底選舉整個模式操作，還有跟媒體合謀，其實都不斷在秀下限。

蔣萬安說，看到鏡電視執照核發或轉移到55台，以及股東會錄音檔曝光，也都顯示這是「總統級關說」，比美國水門還要嚴重，這次用整本雜誌做成文宣，挨家挨戶發送超大手筆，顯示民進黨競選經費無上限，無恥程度卻無下限。

蔣萬安指出，民進黨先透過文宣，再結合網路惡意攻擊，接下來還會有假民調，所以民進黨現在就是認為掌握宣傳工具，可以對人民洗腦，洗腦就會成功，所以也要提醒高虹安團隊，一定要堅強面對這場冷血以及動員國家資源全面攻擊的選戰，也會和他的團隊特別堤防，「昨日張善政、今日高虹安、明日蔣萬安。」