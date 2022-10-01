今天是10月1日中共建政日，香港灣仔金紫荊廣場早上8時舉行升旗儀式，行政長官李家超率領政府高層官員出席，全國政協副主席梁振英、前行政長官林鄭月娥、曾蔭權等亦出席。由於防疫關係，升旗儀式不設立公眾觀禮區。

升旗儀式開始時，先由警察銀樂隊奏響樂曲，紀律部隊儀仗隊、步操隊及護旗方隊以中式步操進場，飛行服務隊兩架直升機分別懸掛國旗及區旗，飛越維港上空，消防輪及水警輪則在會展對開海面敬禮。升旗儀式結束後，護旗隊以中式步操離場，各嘉賓移步至灣仔會展參加國慶酒會。