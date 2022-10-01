中方海軍迎來三航母時代 致力訓練艦載機飛行員

中方海軍有2艘航母服役，第3艘在6月下水，已成為繼美國之後，世界最強大的海軍。分析家說，目前他們拚命想滿足的，就是對合格艦載機飛行員與日俱增的需求。

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，中國大陸國家軍事期刊《兵工科技》雜誌刊文說，自從第一艘航母「遼寧」艦服役10年以來，海軍加速訓練航母艦載機飛行員，但由於缺乏專為艦載機設計的教練機，因此進程受到阻礙。

而北京海軍專家李杰說，隨著解放軍第3艘，也是最先進的航母「福建」艦上周展開海試，至少需要200名合格的艦載機飛行員，以操作130架艦載機。「福建」艦和美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）一樣，裝備了先進電磁彈射器，但前兩艘航母採用的是滑躍起飛甲板設計，因此海軍必須掌握新型艦載機起降系統。

李杰說，這充滿了挑戰，因為軍機設計和飛行員培訓是世上最棘手，也最複雜的核心技術，沒人會和你分享。《兵工科技》在慶祝「遼寧」艦2012 年 9 月 25 日服役10周年的專文中指出，中方海軍飛行員接受訓練時，用的是2011首度亮相的陸製教練-9G單發雙座高教機。但由於太輕，速度太慢等缺點，無法用來模擬在飛行甲板上的緊急降落。