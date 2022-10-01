金莎（左起）、金渲姐妹，以寵物兔「咪咕嚕」之名，舉辦公益活動。（鑀倪廣告行銷提供）

選美皇后陳蘊予（金莎）與妹妹陳愉璇（金渲）聯手舉辦「咪咕嚕公益嘉年華會」今（10／1）於台中森渼原舉行，因應疫情的緣故，活動選擇以戶外露營方式進行，讓民眾可以邊露營，邊享受舞台上的精彩演出，吸引不少藝人嘻小瓜、韋喆，網紅、表演團體到場共襄盛。而善款也將作為公益使用，「紅心字會」表示：「金莎姐妹的善舉，讓願意付出愛心的民眾可以享受休閒，又可以幫助到許多需要幫助的弱勢家庭及弱勢兒童。」

咪咕嚕公益嘉年華會今年已經是邁入第6個年頭，金莎表示：「我們都曾在電影中曾聽說，醜小鴨變天鵝的故事，而這也自己的人生寫照；曾經我也面臨許多人生的考驗，尤其是演藝之路的艱辛與淚水，但我告訴自己，必須堅強成為打不死的蟑螂，並且樂觀面對一切，在努力實現夢想的旅途，時刻提醒自己，記得當初，受到許多人的鼓勵與幫助，讓我體會到，唯有善行得以延續，善念得以傳遞且萌芽，透過活動，把大家的愛凝聚起來，幫助這些弱勢族群及流浪動物，看到社會的角落，因我們而溫暖，看他們露出微笑，喚醒人們的赤子之心，讓溫暖傳遞，傳承與延續，我們就此甘之如飴。

金莎也說很喜歡小孩，以前半工半讀的期間，曾當過幼稚園老師，所以特別注意跟小朋友的有關的議題與需要。記得當初要辦公益活動的第1年，就知道要喚醒人們投身公益並不容易，但拋磚引玉，就從金莎、金渲開始，這也是「咪咕嚕公益嘉年華」成立的初衷；取名為「咪咕嚕」是以她們養的寵物兔子為名。

過去曾拿下全台23場選美皇后的金莎是各種大小比賽的常勝軍，透過經驗的累積，現在的她更是兩家公司的創辦人，事業體涵蓋廣告行銷及海鮮肉品專賣店，每年也會將公司與他個人所得，提撥用於公益。她看起來文靜內向，但內心是個奮力不懈活潑大方的女孩，在公益活動這條路上，她很感激妹妹金渲與她相互扶持，才能把活動辦的更有意義更盛大。