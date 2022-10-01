YouTuber「一隻阿圓」擁有甜美外表和E級火辣身材，經常分享穿搭美妝資訊，在instagram擁有超過46萬粉絲追蹤，時常透過社群媒體分享日常的她，日前曬出比基尼辣照，藏不住的傲人車頭燈搶盡目光，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

阿圓在instagram曬出多張養眼辣照，只見她穿著雙綁帶比基尼，藏不住的傲人E級上圍幾乎要直接彈出，讓人看得血脈賁張，接著變換姿勢蹲坐在泳池畔，由上往下拍的邪惡視角，讓渾圓胸型及深邃事業線一覽無遺，此外，一張近身自拍照展露出火辣的S曲線，神秘三角洲地帶更是若隱若現，引人無限遐想，對此，她不禁感慨：「好久沒穿比基尼了啊，現在穿之前都要很認真運動跟減肥…….回不去的歲月」。

阿圓此系列比基尼辣照，短短一天就吸引6萬多人按讚，紛紛留言：「一打開IG突然我的精神就來了 怎麼會這樣呢」、「只有圓姊能永遠包不住，爆開了」、「我在捷運上一打開就是….超害羞的」、「這個南半球好辣啊，衝動想買同款泳衣了」、「依然維持夏天的熱度」、「炸開了啦，比基尼要壞掉了」、「我終於知道為什麼會叫阿圓了」。

阿圓先前與女性友人前往火鍋店聚餐時，上半身直接穿著比基尼赴約，眼見桌上擺放一大盆牛肉，彎腰起身夾的她直接倒出傲人車頭燈，雪白事業全被看光，掌握住流量密碼掀起不小話題。