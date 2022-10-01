九合一選戰倒數，各種負面攻擊手法也持續出籠。國民黨上午召開記者會質疑，民進黨與網媒合作，以假街訪形式，真置入抹黑台中市長盧秀燕內容，暗挺民進黨台中市長參選人蔡其昌，要求蔡與民進黨、黨主席蔡英文都應出來面對、道歉。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，譴責蔡其昌陣營自導自演假街訪，被抓到還大言不慚，對得起台中市民？民進黨過去有假新聞、假民調、假派報，現在則有假街訪，選舉選到奧步不斷，這就是民進黨要給台灣人民的政見？

洪孟楷表示，該網媒製作街訪台中民眾影片，聲稱以隨機街訪形式，訪問台中市民對錄修驗看法，但其中好幾位受訪者，根本就是民進黨台中市議員助理，「自己set梗、自己街訪」，最後影片右下角才加註「DPP合作贊助」，在遮掩什麼？

洪孟楷質疑，民進黨與蔡其昌陣營出錢做這樣影片，是自導自演，以假裝隨機街訪方式，真抹黑盧秀燕；中央廚房製作的影片上線後，立即在支持蔡其昌的群組中分享轉傳，根本是一條龍式造假。

國民黨副發言人郭音蘭批評，民進黨騙騙騙，學歷、論文、民調與隨機街訪都是假的；民進黨搭配媒體的選舉花招，從桃園市、新竹市，現在一路演到台中市。

郭音蘭認為，該假街訪影片就是要帶盧秀燕施政表現平平的風向，但影片中批評盧秀燕的受訪者中，有兩個是民進黨台中市議員張耀中助理，連民進黨里長參選人都假扮民眾湊一腳，這些假路人、假民眾誰安排的？蔡其昌應該出來說清楚。