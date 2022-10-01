國民黨台北市長參選人蔣萬安昨端出教育政策牛肉，但卻被民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊質疑，面對現場記者提問，卻還要靠別人回答，蔣萬安回應表示，自己的政策非常清楚明瞭，反觀陳時中政策，除了免治馬桶，誰還知道他有什麼政策。

此外，資深媒體人周玉蔻近來對蔣萬安身世猛攻，日前在民視《辣新聞152》中暗指蔣不去捐血，是因為害怕被驗血，結果遭民眾到NCC檢舉，民視也為此發聲明認錯，指「主持人發言失誤」。對此，蔣萬安表示，民視道歉代表媒體電視的立場，但是民進黨、陳時中的立場是什麼，卻還是依然漠視，縱容這樣的風氣。

周玉蔻事件也影響到陳時中的選情，近期陳也找來副總統賴清德站台，想要拉抬聲勢；蔣萬安說，選舉到了與其四處討救兵，不如苦幹實幹，好好勤走基層，自己就是一步一腳印，一直以來都是如此，對他來說，市民才是最大咖，這場選戰市民才是真正主角。

此外，邊境開放後，指揮中心到現在還不裁撤，有藍委質疑是不是要將指揮中心變成陳時中第二競選總部；蔣萬安說，指揮中心在沒有選舉時候，就已經充滿政治考量、意識形態，現在選舉到了，會扮演什麼角色，與其說是陳時中競選總部，不如說是民進黨的競選總部。

蔣萬安昨端出教育政策牛肉，但卻被陳時中團隊質疑，面對現場記者提問，卻要靠別人回答，蔣萬安回應表示，自己的政策非常清楚明瞭，包括對幼兒生育、第一胎生育獎勵提高到4萬，私幼補助每年提高到5萬，反觀陳時中政策，除了免治馬桶，誰還知道他有什麼政策。