國道1號苗栗銅鑼北上路段，去年1月10日發生大貨車失控衝入對向車道，造成當時開著賓士轎車再對向車道的涂姓科技公司老闆來不及反應撞上不幸身亡；駕駛大貨車的盧姓男子當時酒測值為零，自稱稱因精神不濟釀禍，檢警調查發現後卻赫然發現，盧男曾於肇事前3天內吸食安非他命，苗栗地方法院依據醫學鑑定報告，認定盧男涉嫌毒駕，已無法安全駕駛，依毒駕致人於死，處4年徒刑。

據了解，國道1號138公里銅鑼鄉路段再2021年1月10日凌晨發生一起大貨車與小客車車禍事故，北上大貨車駕駛疑因恍神，失控衝撞中央分隔島，車身卡在分隔島上，車頭佔據對向內車道，造成南下徒性科技公司老闆駕駛的賓士車反應不及，直驅撞上，經送醫搶救仍重傷不治。

大貨車運將毒駕飛衝對向車道 ，害科技公司老闆撞上慘死判決出爐。(中時資料庫)

國道警方調查，41歲盧姓駕駛開著17公噸的大貨車空車，從台中前往桃園，行經國1北上銅鑼路段，突然失控撞上中央分隔島，飛進對向車道，大貨車卡在分隔島上動彈不得，涂男反應不及撞上，雙方皆無酒精反應。

盧姓駕駛向警方表示，凌晨2點多從台中出發前往桃園，途中曾在泰安休息站休息用餐，上路後因一時恍神釀禍。

事後檢警發現盧男友多次毒品前科，經採尿送驗，赫然發現發現盧男尿液檢體檢出的基安非他命濃度高達10072ng/mL，超過甲基安非他命陽性閾值500ng/ml之20倍多；經計算回溯，認定盧96小時內有施用安非他命毒品，檢盧男因此遭到提起公訴。

盧男出庭時辯稱，他曾在案發前3天參加烤肉，當時因喝醉，印象中曾看到現場有人吸安，可能是在不慎吸到煙霧導致。

但法官認定，盧男尿液甲基安非他命濃度超高，因此不採信盧男辯詞，且判定盧男肇事時的精神狀態受毒品藥效影響，已致不能安全駕駛，與導致涂男死亡有因果關係，依毒駕致人於死，判處盧男4年徒刑。全案可上訴。