國民黨新竹市長參選人林耕仁（左）1日一大清早就到海邊參與淨灘活動。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁1日一大清早就到海邊淨灘，接著參加市議員張祖琰競選總部成立大會，包括議長許修睿、立委鄭正鈐、前市長林政則、前立委呂學樟都到場力挺，林耕仁有信心的喊出「今年將是國民黨最團結的1次」，且要藍軍議員過半數，市長推動市政才有力。

林耕仁今天上午到南寮參加幸福沙灣秋季淨灘，與民眾一起清淨海灘、向海致敬，隨後再參加東區市議員張祖琰競選總部成立大會，林耕仁大力推薦專業認真的張祖琰，未來府會要緊密合作，喊出「市長選阿仁，議員要過半」口號。

林耕仁也再提出「舒適減壓」願景，要用科技手段導入交通治理、增設巡迴公車等方式，緩解東區交通問題，同時將與張祖琰緊密合作，一同改善交通問題。

林耕仁同時表示，高虹安疑在將軍村辦競選活動惹議，他認為，選舉辦理活動是必然的事，將軍村園區市集場地是市府的，當初應該就有相關的規定，「不得涉及地方公職人員選舉競選活動及政黨黨務活動」的租借規範，高虹安陣營應該要遵守，才不會有被質疑是特權的疑慮。

至於多位議員提出安老津貼設籍資格延後問題。林耕仁說，照顧市民本就是政府的責任，他早已提出老人年金續發以及檢討延後設籍時間，以照顧更多長輩的政策，他再次重申給長輩多1分的照顧，其實也同時讓年輕人少1分負擔，議會裡多數議員也認同及支持他提出的政策，大家一起努力讓新竹市民能過的更好、更幸福。