新冠肺炎疫情走向輕症化，各國已陸續回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心的去留也引發討論。國民黨立委賴士葆昨指出，若指揮中心不裁撤，將變成民進黨台北市長參選人陳時中的第2競選總部。衛福部長薛瑞元今對此回擊：「又有人在做夢」，並表示一些指引、命令，還有藥品、快篩緊急使用授權（EUA），條件是跟指揮中心的存在掛在一起的，後面還有很多事情要做。

薛瑞元今出席公費流感疫苗開打記者會時表示，指揮中心是否裁撤，要看疫情發展和實際狀況，這個決定在行政院。指揮中心成立後，有些指引、命令，還有藥品、快篩的EUA，條件有些是跟指揮中心的存在掛在一起的，後面還有很多事情要做。

「如果覺得急迫性不大，指揮中心可以降級」，薛瑞元表示，目前指揮中心是一級開設，指揮官由行政院長指定，二級是衛福部、三級疾管署，是可以降級。裁撤的話，恐怕要好好再做考慮。

衛福部長薛瑞元（左）1日出席111年公費流感疫苗開打記者會。（姚志平攝）

指揮官王必勝表示，EUA帶有期限，一些藥品、疫苗、快篩等物資，EUA都是隨者指揮中心解散就停止，解散之後，等於EUA就會喪失，不能再使用，這都是要去考慮的。食藥署已提醒廠商申請藥證，但很多廠商都還沒提出來，都還沒有動作，申請藥證需要的時間有的時候蠻長的，這是很重要的收尾工作。

王必勝表示，申請藥證需要的很多資料，包括3期臨床試驗、真實世界數據等。對於高端疫苗的3期進度，他表示這是世界衛生組織（WHO）在主導，目前得知的最後消息是還在進行資料分析，還沒有正式的結果出來。

至於指揮中心被質疑變成陳時中的第2競選總部一說，薛瑞元今回擊「又有人在做夢」。王必勝則說，我想大家也都看得出來，70幾天以來指揮中心都維持中立，不分黨派，是全民的指揮中心，跟指揮中心有關的事情才會發表評論。

對於指揮中心收尾工作需要多久？王必勝表示，這不容易預測，要看疫情本身、變異株會不會再來等。Omicron是去年11月出現，今年秋冬會不會有新變異株還不知道，另外也要看看流感化的條件，以及新的疫苗的施打。台灣的邊境將在10月13日解封，很多措施都還在進行中，還有一段時間要處理。他也透露，最希望指揮中心趕快裁撤的就是他，他比誰都希望希望大家能回歸正常生活。