據《中國日報》報導，美東當地時間9月30日，聯合國安理會就美國和阿爾巴尼亞提出的反對烏東四地進行「入俄公投」的決議草案進行投票。俄羅斯投票反對，中國投棄權票。由於俄羅斯作為安理會常任理事國具有否決權，決議草案未能通過。中國常駐聯合國代表張軍出席會議，並就中方投票立場作解釋性發言，強調當務之急是要全力推動局勢緩和降溫，引導當事方盡快重啟外交談判。

張軍表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的。各國主權、領土完整都應該得到維護，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各方合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

張軍指出，烏克蘭危機延宕七個多月，危機及其外溢效應已經帶來廣泛的消極影響，危機日益呈現長期化、擴大化的前景令人擔憂，中方對此深表關切。中方認為，當務之急是要全力推動局勢緩和降溫，引導當事方盡快重啟外交談判，開啟政治解決大門，將各自合理關切納入談判中，把可行選項擺到桌面上，為早日停火止戰作出努力。

張軍強調，安理會作為國際集體安全機制的核心，應當秉持客觀公正立場，優先用好聯合國憲章賦予的斡旋調解工具，為政治解決烏克蘭問題發揮負責任、建設性的作用。安理會的任何行動都應當真正有利於緩和局勢、化解危機，而不是激化矛盾、加劇對立。

張軍說，烏克蘭危機發展至此，是各種矛盾長期累積疊加的結果。事實表明，政治孤立、制裁施壓、拱火澆油和集團對抗，不會帶來和平，只會讓形勢更加惡化，讓問題更加複雜難解。中方呼籲有關各方保持克制，避免採取加劇局勢緊張的行動，為通過外交談判解決問題留出空間。

張軍說，作為負責任的國家，中國始終站在和平一邊。中方將繼續為緩和局勢、解決危機發揮建設性作用。