今年10月4日（農曆9月9日）是重陽節，有祈求長壽及敬老崇孝的傳統，又稱敬老節，而且數字「9」在易經中代表「陽」，9月9日重陽節就是極陽剛的日子。命理專家小孟老師在臉書粉專分享重陽節6禁忌，提醒民眾不要說「重陽節快樂」，否則容易遇邪氣，談公事時也避免讓兩名男性接洽，容易出現口角。

1.忌說節日快樂

重陽節日期有兩個數字九，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡，節慶活動就是為了鎮住凶氣而設立，所以有避邪的寓意，例如登高旅遊、賞菊或佩戴茱萸，因此在重陽節時說佳節愉快，就顯得不太適合，祝福他人平安健康比較妥當。

2.忌行房

九九重陽節中的數字九是陽數的極限，之後就是陰數，節日當天夫妻若同床行房，容易出現陰陽不調和的狀況，而且比較不容易生小孩，若是有懷孕計畫，建議不要選在重陽節行房。

3.忌煮飯

重陽節即為老人節，這天應該讓媽媽好好休息，別再讓她忙東忙西，如果要煮飯的話，建議叫外送，讓媽媽好好放鬆，或是晚輩自己下廚，也是盡孝道的方式。

4.忌送菊花

在老一輩的觀念裡，菊花是用來祭拜的，若在這一天送長輩菊花，恐會造成誤解，不妨送有長壽寓意的「劍蘭」，或是能表達感恩之意的「康乃馨」。

5.忌出嫁女兒回家

民間俗語有「回家過重陽，死她婆婆」的說法，重陽節忌諱出嫁不到3年的女兒回娘家，不過若想回家，其實只要帶麵線與百合花就可以化解，象徵長命百歲。

6.兩男忌談公事

男性屬陽，而重陽節又是天極陽的日子，兩位男性談公事，就容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不成，還可能出現口角。