流感疫苗今天在各合約醫院、衛生所預約施打，今早已見民眾依序排隊施打。（王志偉攝）

進入秋冬流感好發時期，流感疫苗今天開打，中央配發9萬劑公費疫苗供花蓮施打，花蓮縣政府另採購1600劑，供高中職以下教職員施打，維護學校安全；衛生局長朱家祥提醒民眾對抗流感，今天起可以到全縣52間流感疫苗合約院所、各衛生所預約施打流感疫苗，以保護自身及家人健康。

花蓮縣衛生局上午在大門口舉辦公費流感疫苗開打活動，13鄉鎮巿衛生所也同步起動流感疫苗接種服務，衛生所已有多位符合公費施打者、尤其長者依序排隊等著施打，陳姓市民說，每年都第一時間接受施打，上年紀，才擁有對抗病毒保護力，衛生局長朱家祥也捲起袖子接種流感疫苗，呼籲民眾左右開打流感、新冠肺炎疫苗，獲得雙重保障，可以趕快去打。

朱家祥表示，今年疾病管制署採購公費四價流感疫苗，中央配發花蓮9萬劑使用，縣府教育處另自購1600劑，提供公私立高中職以下教職員工施打，維護學校安全。此次核定公費疫苗廠牌，為法國賽諾菲的巴斯德、國光生技安定伏、東洋的輔流威適等疫苗，採先到貨、先施打方式進行。疫苗共有4種不活化病毒株，包含2種A型(H1N1及H3N2)，2種B型(Victoria及Yamagata)不論公費或自費每批疫苗皆符合食藥署規範，請大家安心施打。

他提醒，新冠與流感病毒株不同，染疫後產生的抗體也不同，即使剛感染過新冠肺炎，還是有可能短時間再感染流感病毒，民眾只要確認新冠肺炎的症狀已緩解、過了急性期，就可以施打流感疫苗，也提醒「勤洗手、戴口罩、施打疫苗」是最有效防範流行性感冒的不二法門。

流感疫苗公費對象採分階段施打，10月1日起第一階段人員施打，包含醫事防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病高風險慢性病人、BMI＞30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等對象施打。

11月1日起開放第二階段人員施打，對象為50-64無高風險慢性病成人，符合以上條件民眾，攜帶身分證及健保卡到花蓮縣52間流感疫苗合約院所及13鄉鎮市衛生所預約施打。