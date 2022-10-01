警方查獲鄭男使用過的保險套。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲潤滑液以及未開封保險套。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

鄭男用Line與應召集團聯繫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

應召集團使用Line帳號。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄34歲高挑白皙的越南籍阮姓女子近期以「外送茶」方式，暗地從事違法性交易，警方獲報循線追查下，日前晚間將阮女、尋芳客35歲鄭姓男子、司機55歲蔡姓男子逮捕，訊後阮女、鄭男依違反社會秩序維護法裁罰；蔡男依妨害風化罪嫌移送法辦。

高雄市政府警察局督察室與新興分局共同接獲線報，稱常有打扮時髦的年輕女子搭乘專車單獨進出附近旅館，疑似為應召業者以俗稱「外送茶」的方式經營不法之人與人連結交易，逃避警方的追緝。

經過警方蒐證調查後，9月29日21時許發現鄭男先到榮安街某旅館中，不久阮女坐著專車到來，於是警方鎖定鄭男與阮女交易的門外守候，聽聞房內不時傳來嬌喘聲、碰擊聲等戰況，直到警方聽聞阮女向鄭男告別的聲音，確定完事後進房蒐證，查獲到使用過的保險套、潤滑液等證物，罪證確鑿將2人逮捕，同時也逮捕在樓下等戴的司機蔡男。

警方指出，該應召集團為躲避警方查緝，無固定據點，聯繫男客與小姐均用專屬Line帳號作聯繫，男客加Line聯繫需求後，業者再向小姐媒合至不特定旅館從事全套性交易，業者、及司機等人再拆帳得利。

據了解，阮女於8月2日入境，原在雲林擔任看護，疑不滿工作內容太過枯燥，上工僅11日逃逸，逃逸期間曾到友人介紹的新竹餐館當洗碗工，至到9月初，受到應召集團吸收，在高雄當外送茶，暗地從事性交易。阮女身材高挑白皙，受到不少尋芳客的喜愛，阮女稱上工期間每日均皆4至6位尋芳客。

據了解，鄭男向警方供稱，從網路論壇上得知此應召集團，期間均透過Line聯繫，集團曾Po出不少店內小姐供鄭男挑選，還不忘告誡鄭男挑選完後刪除訊息來逃避追緝。

蔡男表示，阮女一次性交易為3100元，阮女實拿1200元，其餘1900元中阮女經紀人抽1500元，自己則是抽成400元。

警方訊後將阮女、鄭男2人依違反社會秩序維護法裁罰，另外阮女為失聯移工，後續也將阮女移交移民署高雄市專勤隊後續處理；將蔡男則依妨害風化罪嫌移送法辦，並持續擴大追查幕後應召集團。