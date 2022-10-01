台東一名宋姓男子（54歲）因被舉發違反道路交通管理事件，被派出所通知前往領取違規單，宋男因心有不甘於簽名時脫口辱罵年輕所長「菜鳥」，所長自覺被辱因此提告，台東地方法院日前審結，依侮辱公務員罪，判處宋男拘役25日，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日，總計兩萬五千元。

據判決書指出，宋男在今年5月30日1時11分許，因被舉發違反道路交通管理事件，被豐里派出所通知前往領取違規單，宋男因心有不甘於簽名時在派出所對黃姓所長辱罵「我哪知道你是菜鳥，我以為你是菜鳥，我當作你菜鳥」等語，黃姓所長自覺被辱因而提告。

宋男到庭時辯稱所謂的菜鳥是說所長很年輕，不是要侮辱他的意思，如果認為這樣有侮辱公務人員他就承認，他有說這些話，但沒有侮辱的意思。

法官認為兩人應不相識，且當下情境單純是員警為執行公務而進行相關行政程序，並無與其嬉鬧之情，是衡情並無以菜鳥等語開玩笑的可能；其次，社會上指稱某人年輕，一般人通常不會使用該帶有蔑視、貶低、嘲笑意味之言語，而只需直白的稱對方年輕、年少、年輕人、少年人等即足，並無以「菜鳥」形容之必要，況且宋男已為54歲，智識正常，且有一定社會經驗，自應瞭解菜鳥一詞之意義及判斷該詞之適當使用時機。

法官認為宋男未能體認公務員依法執行職務時，乃代表國家行使公權力，應予尊重，其於公務員依法執行職務時當場侮辱，影響社會秩序及公權力之執行，蔑視公務員之執法尊嚴，實值非難，依侮辱公務員罪，判處宋男拘役25日，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日，總計兩萬五千元。