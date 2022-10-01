立委陳椒華日前在立法院質詢時，揭露3段錄音檔，內容為《鏡電視》前董事長裴偉在去年12月17日股東會上的談話表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥盡快通過執照，雖然錄音檔曝光後蘇和陳都矢口否認，但卻遭外界質疑，為何不對裴偉提告。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，唯有說清楚，才能消除民眾疑慮，才能停止對台灣民主的傷害。

裴偉遭爆談話錄音檔直指申照過關「是總統旨意」，行政院長蘇貞昌強調，第三人在外講什麼話非府院能控制，「也不必去查」；也遭外界質疑，不告的話，難道以後任何人都可以用蔡總統、蘇院長的名字招搖撞騙。

台北市長柯文哲也痛批，太傲慢，喊話蔡英文總統應該告裴偉，蘇貞昌立刻啟動司法調查。對此，蔣萬安也說，這件事情從總統到院長到NCC，應該對外說明清楚。

蔣萬安痛批，為什麼要有黑手介入媒體第四權，不管是執照核發或移轉到55台，唯有說清楚才能消除民眾疑慮，才能停止對台灣民主的傷害。