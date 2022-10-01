美東當地時間9月30日，聯合國安理會就「北溪」天然氣管道洩漏事件舉行公開會。中國常駐聯合國副代表耿爽表示，這是令人痛心的巨大災難，中方對此次事件表示嚴重關切。

耿爽表示，中方對「北溪」天然氣管線近日發生多處洩漏並伴隨強烈水下爆炸表示嚴重關切。「北溪」天然氣管線是歐洲能源運輸大動脈，該項目向23個歐洲國家提供重要天然氣供應。洩漏事件導致管線物理中斷，使歐洲能源供應短缺問題更加突出。

耿爽表示，全球各地包括發展中國家的消費者，恐怕要承受由此引發的能源市場動蕩和能源價格上漲。目前洩漏仍在繼續，事件對相關海域航運線路和生態環境的影響仍在顯現。當歐洲和世界正面臨層出不窮的棘手挑戰之時，這實在是一件中方不願意看到的、令人痛心的巨大災難。

耿爽表示，中方注意到，目前的信息表明此次洩漏不是意外事故，很可能是蓄意破壞造成的。如果屬實，這將構成對跨國民用設施和海底管道的襲擊，違反國際法。中方還注意到，各攸關方均認為，對洩露事件開展客觀、公正、專業的調查十分必要。正如剛才通報者所強調的那樣，此次洩漏事件凸顯了跨境基礎設施的脆弱性。中方願同各方共同努力維護好跨境基礎設施安全。