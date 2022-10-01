明年蘋果手機鏡頭規格可望大幅度升級，且VR/AR等新產品需求放量，為光學鏡頭模具廠伯特光(6859)增添新動能，儘管進入傳統淡季，伯特光預估，今年第4季會比去年同期好，由於明年新產品不少，伯特光看好明年營運可望優於今年，VR/AR產品明年佔營收比重有望達10%。

伯特光為手機、車載、AR/VR及生技醫療等精密光學鏡片模具及光學金屬零組件廠，儘管智慧型手機市況不佳，但手機光學鏡頭升級腳步未歇，高畫素、廣角、大光圈，甚至是潛望式鏡頭，連帶攸關手機鏡頭良率的模具也愈來愈精密，伯特光挾技術優勢，成為玉晶光(3406)等國內及大陸各大光學鏡頭廠模具主要供應商，在車載鏡頭、AR/VR等新興應用產品，伯特光亦著墨甚深。

近幾年鏡頭規格呈現停滯蘋果iPhone可望在明年導入潛望式鏡頭等有較明顯的升級，且久聞樓梯響的蘋果VR產品亦可望於明年亮相，加上Meta及SONY等VR新產品出貨放量，讓伯特光今年第4季營運可望優於往年淡季水準，明年亦看好。

隨著各家品牌廠相繼推出VR產品，今年VR產品佔伯特光營收比重從去年約2%到3%大幅躍增至8%，由於新一代VR產品鏡片從單片變2片，且VR鏡片模具/模仁價格是手機的5倍到10倍，在新產品陸續進入量產下，明年上半年VR產品出貨量可望明顯放大，伯特光預估，明年VR產品佔比有望站穩10%以上，有助於明年毛利率及獲利表現。

因應未來包括VR、AR及車載新應用的需求，伯特光亦計畫在台中廠區附近購地擴增產能。

儘管受智慧型手機市況不佳影響，伯特光今年前8月合併營收為6.83億元，年減2.75%，在產品組合優化及新台幣貶值挹注下，伯特光今年上半年稅後盈餘為1.34億元，年增59.1%，每股盈餘為4.59元。

伯特光表示，雖然第4季為光電產業傳統淡季，看起來會比去年第4季好，全年營收與去年差不多，若依掛牌時增資後股本約3.5億元來估算，可望賺逾半個股本。