桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬出席活動，是鄭運鵬確診出關後首次公開行程。（賴佑維攝）

媒體報導國民黨桃園市長參選人張善政涉發紅包賄選，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬1日受訪。2人說，相信張善政不會致贈摸彩品、包紅包。但2人也對於藍營告發他們賄選，認為是圍魏救趙，無助案情釐清。

有媒體指張善政日前在重陽晚會頒發敬老摸彩金，還有提供摸彩用的腳踏車署名張善政提供，質疑張賄選。張善政否認，澄清是受主辦單位邀請，並未提供摸彩品、敬老金等。昨天除張善政被告發賄選外，藍營也告發鄭文燦、鄭運鵬在中秋晚會頒發摸彩品涉及賄選。

鄭文燦表示，張善政有事應該是張善政向地檢署說明，相信腳踏車贈品應該不是張善政提供的，頒發敬老金也應該不是張提供。但張應該向地檢說明。鄭文燦也提到，選舉期間有些規範參選人應該遵守，以他經驗來說，選舉前不會提供摸彩品，除非是固定中秋、重陽，議員提供摸彩品外，參選人提供摸彩品較少見，此外受邀頒獎是常態，在中秋節活動常見。

鄭運鵬則說，選舉期間每個動作環節都要注意、小心，他也願意相信張善政跟團隊不會致贈摸彩品、包紅包。但其他要幫助張善政的人就要注意，不能都說是執政黨打壓。鄭運鵬說，張善政誠懇、誠實說明就好，一切公開透明、誠實為上。

鄭文燦也說，他被告發賄選像是圍魏救趙，解決不了問題。鄭運鵬則說，只要對手公開說明即可，不需要馬上說是其他陣營的行為，這樣無助於案情釐清，也無助於選舉文化的進步。

另鄭文燦、鄭運鵬因媒體爆料被市議員參選人、市議員告發意圖使人不當選、賄選，鄭文燦說，少數參選人其實是想要給自己曝光機會，但瘋狂式的抹黑是沒有必要的。例如鏡週刊報導張善政委託研究案有涉及拼貼抄襲，結果竟然告鄭文燦跟鄭運鵬。譬如某大報接獲爆料，張善政有涉及賄選，結果是檢舉鄭文燦跟鄭運鵬，很難想像該自己去釐清的問題，卻用瘋狂式的提告方式回應，這樣沒有解決問題。