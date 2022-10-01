民進黨台南市長參選人黃偉哲競選總部強調，為了實現居住正義，黃偉哲自從擔任市長之後，不僅社會住宅從無到有，還展現魄力開徵囤房稅，並全力推動租屋補貼政策。（本報資料照片）

「18歲公民權」修憲案公告期滿，公民複決投票將與九合一選舉一併舉行。國民黨台南市長參選人謝龍介1日批評，台灣在民進黨執政下，只會用危機感、亡國感，企圖激起年輕人的憤怒換取選票；他若當選將推動「006688青年社會住宅政策」。黃偉哲陣營除回應指出，為實現居住正義，黃偉哲擔任市長後，社會住宅從無到有，並全力推動租屋補貼政策，還反問謝龍介擔任20年市議員，為年輕人及居住正義做了什麼？

謝龍介表示，他自己17、18歲時，也希望滿18歲就可以投票，如今雖歷經人生風霜，但仍希望下一代從18歲就可以從政。現在18歲年輕人的思想已經非常成熟，也熟悉許多知識，可以明辨是非黑白，因此國民黨全力支持18歲公民權修憲案。

不過，如果要真正得到年輕人的支持，必須提出符合年輕人需求的政策，實際照顧年輕人。謝龍介批評，台灣在民進黨執政下，只用危機感、亡國感，企圖激起年輕人憤怒，以換取選票，謀求自己的政治利益，這種做法完全錯誤，對於年輕人面臨的家庭壓力、經濟壓力，民進黨絲毫拿不出辦法來。

「今天不做，明天就太晚了」，謝龍介認為，人口負成長是台灣的國安危機，這是社會結構出問題，因此先要實現對年輕人的居住正義。如今不只北台灣房價高漲，就連台南市的房價也高得不像話，漲幅高達31％，市民必須不吃、不喝9年多才買得起1間房子，因此他保證當選後，將全力推動「006688青年社會住宅政策」，讓年輕人短時間內即使買不起房子，也能透過租金減免住得起房子。

謝龍介還說，所謂的「006688青年社會住宅政策」，指的是青年租屋租金優惠，前2年免租金，之後2年打6折，再2年打8折，扶年輕人一把，讓他們有6年的時間可以打下基礎。

民進黨台南市長參選人黃偉哲競選總部發言人邱莉莉強調，為了實現居住正義，黃偉哲自從擔任市長之後，不僅社會住宅從無到有，還展現魄力開徵囤房稅，並全力推動租屋補貼政策。

針對謝龍介質疑人口負成長，邱莉莉也反問，謝龍介擔任20年市議員，到底為年輕人及居住正義做了什麼？她還舉例，指謝龍介聲稱未來的市府是24小時服務，但是他自己的市議員服務處，20年來從沒有24小時開放過；更質疑謝龍介所說的「做4年懷念40年」，因為在地選民對謝龍介的議員任內毫無作為、議會低出席率，已經怨嘆20年。

至於18歲公民權，邱莉莉更表示，這是民進黨提出的公投案，全黨上下不分參選與否早就已經開始宣導，歡迎謝龍介加入宣導行列，一起支持1126公投投下贊成票。